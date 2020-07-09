СБУ провела антитерористичні навчання у Чорному морі

Антитерористичний центр Служби безпеки України провів масштабні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання у Чорному морі. Антитерористичні навчання відбувалися в акваторіях Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, бійці української спецслужби вчилися відбивати захоплені "диверсантами" вантажні судна, одне з яких за легендою рухалося до Миколаївського порту для вчинення теракту.

Також, спецпризначенці відбивали проникнення озброєних "терористів" на територію Одеського порту. У "терористів" були заручники з керівного складу порту.

Фото: антитерористичні навчання СБУ (ssu.gov.ua)

"За підсумками навчання визначено стан захищеності об’єктів підприємства та надано чіткі інструкції його керівництву щодо дій при можливих загрозах", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо, посилити військову присутність в регіоні Чорного моря домовилися Україна та НАТО.