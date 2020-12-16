У Львові проходять антитерористичні навчання, можуть ввести особливий режим

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на території Львівської області. Вони пройдуть у період з 16 по 17 грудня на об’єктах можливих терористичних посягань.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, навчання відбудуться у Львові та на прилеглих районах в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки.

"СБУ закликає жителів Львівської області з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що у рамках навчання можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Нагадаємо, раніше на військових об`єктах Львівської області СБУ проводила масштабні навчання наприкінці вересня.

Також РБК-Україна писало, що у Києві СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели тактико спеціальні антитерористичні навчання. Тоді під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили "заручників", знешкодили "вибухівку" і затримали "терористів".