СБУ прокомментировала заявление Данилова о России и шпионах

Разъяснение СБУ

"Противодействие попыткам вражеских спецслужб наладить свои агентурные сети и дестабилизировать ситуацию в Украине - одно из ключевых направлений деятельности СБУ. Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", - заявили в СБУ,

В ведомстве напомнили, что в течение 2022-2023 годов Служба безопасности разоблачила более 2 тысяч предателей и установила более 300 агентов иностранных спецслужб.

"Среди разоблаченных в том числе - народные депутаты Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, экс-глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие", - отметили в СБУ.

Такие результаты стали следствием того, что СБУ усилила направление контрразведывательной деятельности, изменила кадровые подходы к своей работе и прошла путь внутренней очистки, акцентировали в спецслужбе.

"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских ФСБ и ГРУ использовать свой агентурный потенциал в условиях войны и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены", - подытожили в пресс-службе в комментарии изданию.

Что сказал Данилов

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью The Times написали, что РФ якобы активизировала шпионов в СБУ. Впоследствии эти слова опроверг сам Данилов, он объяснил, что издание неправильно поняло его. И в действительности он имел в виду, что СБУ "активно работает по шпионам".

В свою очередь в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина также подчеркнули, что отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, по поводу активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО.

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