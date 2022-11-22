RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области: подробности

Фото: СБУ пришла еще в три церкви в Ровенской области (ssu.rivne)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Ровенской области.

Сообщается, что подобные мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

СБУ отмечает, что, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения терактов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.

Поэтому указанные мероприятия проводятся для:

  • недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира";
  • проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
  • обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При участии представителей церкви правоохранители:

  • производят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету нашей страны.

Напомним, сегодня украинские правоохранители уже посетили Киево-Печерскую лавру.

Отметим, что 12 ноября в сети появилось видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРовенская область