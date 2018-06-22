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СБУ припинила продаж в Україні радіоактивної речовини

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 16:54
Фото: СБУ припинила діяльність радіоактивної речовини (flickr.com)
Фото: СБУ припинила діяльність радіоактивної речовини (flickr.com)

Учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) під час багатоетапної спецоперації попередили реалізацію в Україні радіоактивної речовини Радій-226. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи", - йдеться у повідомленні. 

Так, правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина.

Фото: СБУ припинила продаж в Україні радіоактивної речовини
"У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною третьою ст. 265 Кримінального кодексу України, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" затримали шістьох учасників організованого угруповання. Трьом з них оголошено про підозру в скоєнні злочину та судом обрано щодо них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
 

Співробітники СБ України встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі проводяться слідчі дії для визначення їх рольової участі.

Вилучену речовину було направлено до  Інституту ядерних досліджень НАН України, де після проведеної експертизи її було ідентифіковано Радій-226. Встановлено джерело походження радіоактивної речовини - вона вироблена у 1930-х роках Чехословацькою компанією "Radiumchema".

Додається, що За висновками експертів Радій-226 у такій кількості є потужним джерелом гамма-випромінювання, без екранування і належного зберігання міг призвести до радіоактивного зараження людей та місцевості. Використання Радію-226 зловмисниками у терористичних та екстремістських цілях як компоненту для вибухового пристрою так званої "брудної бомби" могло спричинити катастрофічні наслідки на міжнародному рівні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 22 червня 2017 року в міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили радіоактивні матеріали, які громадянин Ізраїлю мав намір провезти через державний кордон.

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Теги публікації: Служба безпеки України, вредные вещества  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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