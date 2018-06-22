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СБУ прекратила продажу в Украине радиоактивного вещества

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 16:54
Фото: СБУ прекратила деятельность радиоактивного вещества (flickr.com)
Фото: СБУ прекратила деятельность радиоактивного вещества (flickr.com)

Участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) во время многоэтапной спецоперации пресекли реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители обнаружили специально оборудованный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из нее контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество.

Фото: СБУ прекратила продажу в Украине радиоактивного вещества
"В рамках уголовного производства, открытого по части третьей ст. 265 Уголовного кодекса Украины, контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО "А" задержали шестерых участников организованной группировки. Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
 
Сотрудники СБ Украины установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Сейчас проводятся следственные действия для определения их ролевого участия.

Изъятое вещество было направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы было идентифицировано Радий-226. Установлен источник происхождения радиоактивного вещества - она произведена в 1930-х годах Чехословацкой компанией "Radiumchema".

Добавляется, что по выводам экспертов Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения, без экранирования и надлежащего хранения мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Использования Радия-226 злоумышленниками в террористических и экстремистских целях как компонент для взрывного устройства так называемой "грязной бомбы" могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 июня 2017 года в международном аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили радиоактивные материалы, которые гражданин Израиля намеревался провезти через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, вредные вещества  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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