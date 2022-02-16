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СБУ звернулася до жителів Львова: якщо є інформація про провокаторів - повідомляйте

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України звернулася до жителів Львова. Львів'ян просять повідомляти про наявність інформації про підготовку провокацій у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ у Львівській області в Facebook.

В СБУ зазначили, що спецслужба реагує на всі спроби дестабілізації, проводить постійний моніторинг подій та аналізує стан справ у регіоні.

"Забезпечення територіальної цілісності та недоторканності України підкріплюється підтримкою з боку небайдужого населення. Отже, якщо у вас є інформація, про те, що на територію області можуть заїжджати різного роду особи для можливого вчинення провокацій або інших протиправних дій, повідомте нам по телефону +38 066 467 10 77 (доступні всі месенджери Viber, Telegram, WhatsApp)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше член Громадської ради при СБУ Львівської області Галина Янко в Facebook повідомила, що на територію Львівської області "можуть заїжджати різного роду особи, які є найманцями".

"Прохання до всіх жителів Львівської області та ріелторів повідомляти про осіб чоловічої статі віком від 20 до 50 років, які можуть як особисто, так і через посередників знімати квартири в регіоні. Характерно, ці люди говорять російською і не володіють українською", - написала вона.

Як повідомляло РБК Україна раніше, на лінії розмежування в Донецькій області був затриманий розвідник бойовиків, який збирав дані про позиції українських військових.

Нагадаємо, у Київській області СБУ проводить масштабні контрдиверсійні навчання.

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Служба безпеки УкраїниЛьвів