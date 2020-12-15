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СБУ блокувала постачання старих деталей для залізниці

Попасна, Вівторок 15 грудня 2020 16:51
СБУ блокувала постачання старих деталей для залізниці
Фото: контрафактні деталі (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України у Луганській області викрила групу осіб, які продавала приватним залізничним підприємствам старі запчастини гальмівних систем під виглядом нового обладнання. Наразі триває досудове слідство.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, ділки з міста Попасна на власних промислових потужностях реставрували запчастини зі старих, списаних вагонів "Укрзалізниці". Вживані комплектуючі потім встановлювали на рухомий склад, що створювало загрозу на залізничному транспорті.

Правоохоронці під час обшуків за місцями нелегального виробництва і проживанням фігурантів вилучили обладнання для підробки маркування підприємств-виробників, комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Також виявлено велику кількість контрафактних деталей на майже 1,7 млн гривень.

Фото: контрафактні деталі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему постачання контрафактних авіазапчастин та обладнання до української вертолітної техніки. Зловмисники незаконно списували авіаційні вузли та агрегати.

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