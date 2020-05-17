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СБУ відкрила провадження у справі земельних махінацій від імені "Ашан-Україна"

Новини » Суспільство     17.05.2020 - 15:29
СБУ відкрила провадження у справі земельних махінацій від імені "Ашан-Україна"
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Осипенко викликали на допит у вчиненні земельних махінацій в Одеській області

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, в рамках якого викликала на допит Сергія Осипенка, звинуваченого раніше в здійсненні земельних махінацій в Одеській області й в Києві від імені компанії "Ашан-Україна". Про це повідомляє УНІАН, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, кримінальне провадження відкрито за статтею 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Осипенко викликали на допит в головне управління СБУ в Київській області на 20 травня. По інформації видання, Осипенко зараз перебуває за кордоном, тому правоохоронці у разі його неявки на допит розглядають варіант оголошення його в розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТОВ "Пелучо" звернулося до глави держави та в правоохоронні органи щодо протиправних дій Сергія Осипенка. Мова йде про маніпуляції з метою усунути законних власників від права користування землею в Одеській області.

Крім того, ТОВ "Пелучо" в результаті проведення аукціону з продажу арештованого майна в рамках кримінального провадження придбало три земельних ділянки загальною площею 27 га в селі Мізікевича Овідіопольського району Одеської області, однак зіткнулося зі схемою, в результаті якої тепер змушений боротися за своє законно придбане майно.

Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України Служба безпеки Українимагазин
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