СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ

Компании ДК "Росатом", в отношении которых в Украине ввели санкции, привлечены к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Как сообщается, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ДК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации:
Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и заморозки всех контрактов.
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