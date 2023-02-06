RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ

Фото: СБУ объяснила причины введения санкций против предприятий атомной отрасли РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Компании ДК "Росатом", в отношении которых в Украине ввели санкции, привлечены к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, в СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ДК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации:

  • взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;
  • способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;
  • пытаются легализовать работу ЗАЭС на РФ за счет создания фейковых российских компаний: АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и ФГУП "Запорожская АЭС", которые включены в структуру ДК "Росатом".

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и заморозки всех контрактов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииАЭСРосатомСлужба безопасности Украины