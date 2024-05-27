СБУ сообщила о подозрении замминистру обороны РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении одному из заместителей министра обороны РФ. Речь идет об Алексее Криворучко, который руководит поставками "Искандеров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, который отвечает за обеспечение российских войск в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, чиновник принимал участие в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Управляет поставками "Искандеров"

По его приказам в оккупационные группировки поступает оружие и боеприпасы, производимые предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Среди прочего установлено, что Криворучко лично координирует поставки российскому войску управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер".

Рашисты используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Криворучко о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Обстрелы Украины ракетами "Искандер"

Российские войска постоянно используют "Искандер" для обстрелов по Украине. В частности, в ночь на 25 мая оккупанты ударили "Искандером-М" по Слободскому району Харькова.

Добавим, что в последнее время российские войска при ударах по Украине делает ставку на баллистику. И этому есть ряд причин.

Прежде всего, по словам начальника пресс-центра ОК "Юг" Дмитрия Плетенчука, это связано с тем, что комплекс "Искандер" - довольно мобильный и передвижной, соответственно на развертывание уходят минуты. К тому же у этих ракет большая скорость, поэтому времени на реакцию меньше.