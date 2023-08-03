ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 12:45
СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ Фото: СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вице-губернатору Калининградской области РФ Сергею Елисееву, который возглавлял оккупационное "правительство" Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Елисеев - бывший сотрудник ФСБ, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

В момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и формированию кремлевского режима.

Среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по "присоединению" Херсонской области к составу РФ и обеспечению нужного кремля "подсчета голосов".

По данным следствия, в отсутствие "на рабочем месте" гауляйтера Сальдо российский чиновник выполнял его "обязанности" и руководил местными оккупационными органами.

Накануне освобождения Херсона фигурант совместно со своими приспешниками переправился на левобережную часть области, а затем выехал в Россию. И уже в декабре 2022 года снова получил должность в правительстве Калининградской области.

СБУ сообщила о подозрении вицегубернатору Калининградской области РФ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Елисееву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Кроме того, Елисеев находится под санкциями многих европейских стран и США.

Напомним, заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Александр Бабаков публично поддержал оккупацию части Украины. За это ему заочно сообщили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена