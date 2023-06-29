СБУ сообщила о подозрении более 200 украинцам, разоблачившим работу ПВО и не только

"С начала полномасштабного вторжения РФ по материалам Службы безопасности сообщено о подозрении более чем 200 фигурантам, которые незаконно распространяли информацию о Силах обороны Украины", - говорится в сообщении.

По заверяют в СБУ, фактически эти лица помогали врагу готовить, осуществлять и корректировать воздушные удары по нашей территории, в том числе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

"Относительно 190 из этих фигурантов обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения", - подчеркнули в ведомстве.

Подозрение объявлено по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных Сил Украины или других военных формирований).

По данным следствия, в большинстве случаев граждане целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

Прежде всего, врага интересовали координаты пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений украинских защитников. Также рашисты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и систем ПВО.

В СБУ привели несколько примеров.