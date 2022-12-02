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СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП, который был соратником патриарха Кирилла

Иллюстративное фото: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП, который был соратником патриарха Кирилла (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю Кировоградской епархии УПЦ (МП), который координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе с Московским патриархом Кириллом и входил в его ближайшее окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение об оправдании российской агрессии и захвате части территории Украины, в частности Крыма.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также в ходе личных встреч в России.

Следствие установило, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях РФ. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов, а также документы с перепиской с московскими "кураторами".

Согласно выводам независимой экспертизы, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

Митрополиту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России.

Между тем, СБУ продолжает проверять объекты Московского патриархата в Украине. Недавно правоохранители провели обыски в монастырях в трех областях.

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Служба безопасности УкраиныУПЦ МП