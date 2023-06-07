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СБУ сообщила о подозрении 7 пленным боевикам

Фото: СБУ сообщила о подозрении 7 пленным боевикам (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 7 боевикам, среди которых есть наемники из группировок Министерства обороны России под названием "Шторм".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Преступники попали в плен наших воинов в мае текущего года на Авдеевском направлении. Боевики в разное время присоединились в ряды оккупационных подразделений Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. В составе российских войск они участвовали в штурме населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Среди наемников:

  • фигурант, который с 2015 года входил в ряды террористической группировки "Шум" так называемого "казачьего союза области войска донского". С начала полномасштабной войны он добровольно "записался" в один из новосозданных отрядов Министерства обороны России под названием "Шторм".
  • двое злоумышленников из Донецкой области, которые вступили в оккупационное подразделение. В 2014-2015 годах они участвовали в обстрелах позиций сил АТО на востоке Украины;
  • двое боевиков из террористических групп "Оплота", которые воевали против наших воинов в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также вблизи Николаевки в Луганской области.
  • стрелок и механик-водитель гаубицы 11-го отдельного мотострелкового полка Вооруженных сил России. Злоумышленники атаковали позиции Сил обороны под Авдеевкой с использованием российской артиллерии.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

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