СБУ сообщила о подозрении 7 пленным боевикам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 7 боевикам, среди которых есть наемники из группировок Министерства обороны России под названием "Шторм".

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Преступники попали в плен наших воинов в мае текущего года на Авдеевском направлении. Боевики в разное время присоединились в ряды оккупационных подразделений Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. В составе российских войск они участвовали в штурме населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

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