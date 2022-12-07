СБУ попросили проконтролировать, "справедливо" ли отключают свет в Сумской области

"Сегодня мы провели большое совещание с представителями СБУ для того, чтобы этот правоохранительный орган включился и проконтролировал справедливость отключения объектов и отключения жилых домов от электросетей", - заявил Живицкий.

По его словам, на сегодняшний день область должна лимиты, которые составляют от трети до половины той потребности, которая есть в регионе. Ранее власти уже обращались к энергетикам, чтобы графики отключений были справедливыми.

Граждан, в домах которых электричество будут выключать не по графику, призывают обращаться к председателям общин и органам местного самоуправления.