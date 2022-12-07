СБУ попросили проконтролировать, "справедливо" ли отключают свет в Сумской области

В среду, 7 декабря, в Службу безопасности Украины обратились с просьбой проконтролировать, отключат ли "справедливо" электроэнергию в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Сегодня мы провели большое совещание с представителями СБУ для того, чтобы этот правоохранительный орган включился и проконтролировал справедливость отключения объектов и отключения жилых домов от электросетей", - заявил Живицкий.
По его словам, на сегодняшний день область должна лимиты, которые составляют от трети до половины той потребности, которая есть в регионе. Ранее власти уже обращались к энергетикам, чтобы графики отключений были справедливыми.
Граждан, в домах которых электричество будут выключать не по графику, призывают обращаться к председателям общин и органам местного самоуправления.
Напомним, что городской голова Ровно Александр Третяк 7 декабря обратился в "Укрэнерго" и СБУ в области, чтобы те проверили справедливость распределения электроэнергии.
Как сообщалось, в Киеве 7 декабря продолжаются экстренные отключения света . Графики пока не действуют.
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