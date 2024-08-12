СБУ предупреждает о новой ИПСО врага из-за "прорыва" в Курской области: о чем речь

Россия может провести новую информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО) против Украины на фоне боев в Курской области. Целью является обвинение украинских солдат в военных преступлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram и Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Как отметили в СБУ, российские спецслужбы пытаются использовать ситуацию в Курской области для безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений.
Это связано с тем, что оккупанты не могут эффективно противостоять наступательным действиям украинских воинов.
"В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения Курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону", - отметили в Службе безопасности.
Там добавили, что такие попытки не повлияют ни на наступление ВСУ, ни на мнение международных партнеров насчет Украины. Силы обороны уже доказали, что придерживаются правил и обычаев ведения войны.
В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко уточнил, что россияне уже сейчас распространяют фейки о якобы убийстве украинскими военными гражданских в Курской области, мародерстве и не только.
"Пропаганда России будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений", - добавил он.
По его словам, россияне будут пытаться инсценировать или совершить в Курской области преступления, которые они совершали на временно оккупированных территориях Украины, чтобы обвинить украинцев.
"Спецслужбы России планируют провокации в отношении гражданских руками переодетых в форму ВСУ собственных агентов", - отметил Коваленко.
Также для ядерного шантажа россияне могут использовать приближенность Курской АЭС к территории, где ведутся боевые действия. На территории станции они могут организовывать такие же провокации, как и на ЗАЭС.
Напомним, в Курской области уже неделю продолжаются активные боевые действия. Украинские официальные лица не подтверждают, что участие там принимают бойцы Вооруженных сил Украины.
При этом Россия уже официально заявила, что у нее нет контроля над 28 населенными пунктами региона.
С актуальной по состоянию на сегодняшнее утро картой боевых действий можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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