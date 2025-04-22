СБУ предупредит Пекин: Россия могла украсть китайские технологии для дронов

Президент отметил, что попросил Службу внешней разведки передать Китаю "короткую информацию" о поставках китайского оружия Россию. Также соответствующую информацию по своих каналах передает в Пекин министр иностранных дел Андрей Сибига.



При этом Украина попытается передать такую информацию напрямую в Пекин.

"Отдельно я попросил СБУ передать информацию более широкого характера китайской стороне в отношении граждан Китая, которые работают в России на заводе по производству дронов. Считаем, что может так быть, что Россия украла, договорилась с этими гражданами вне договоренности с руководством Китая, украла эти технологии", - рассказал Зеленский.

По его словам, Пекину "будет важно увидеть", как их партнеры с ними работают.