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СБУ предупредила украинцев об усилении Россией дезинформационной кампании

Четверг 13 марта 2025 14:10
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СБУ предупредила украинцев об усилении Россией дезинформационной кампании Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Враг активизировал собственные спецслужбы в информационном пространстве Украины с привлечением так называемых "экспертов", пропагандистов и блогеров, которые распространяют антиукраинский контент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Среди распространяемых врагом тезисов:

  • отработка кремлевских нарративов о войне в Украине;
  • акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства;
  • информкампании против военно-политического руководства Украины;
  • тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене;
  • распространение упаднических настроений;

"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства являются частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", - добавляет СБУ.

Уголовные дела

Согласно данным СБУ, с начала полномасштабной войны в рамках противодействия информационной агрессии России было открыто почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов. В настоящее время в законную силу вступили уже более 800 приговоров суда.

В том же числе было объявлено подозрение 62 пропагандистам и медийщикам, среди которых 16 подозрений касается государственной измены.

Российская пропаганда

Российская пропаганда во время полномасштабной войны против Украины использует дезинформацию, фейковые новости и манипуляцию, чтобы оправдать агрессию и дискредитировать украинское сопротивление. Основные нарративы включают отрицание военных преступлений и создание образа Запада как врага.

Пропаганда активно распространяется через телевидение, соцсети и анонимные Telegram-каналы, используя ботов и троллей. Особое внимание уделяется международной аудитории - через пророссийских политиков и медиа пытаются влиять на общественное мнение в Европе и США.

СБУ недавно объявила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину.

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