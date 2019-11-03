У СБУ пообіцяли вагомі результати у справі про вбивство Гандзюк

Служба безпеки України (СБУ) та Генеральна прокуратура найближчим часом поінформують суспільство про нові вагомі результати у справі Катерини Гандзюк. Про це на зустрічі із активістами заявив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначили в прес-службі, кримінальне провадження про напад на Гандзюк передано до СБУ у листопаді 2018 року і наразі слідству відомо реальне коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення.

"Ми крок за кроком наближаємося до притягнення до кримінальної відповідальності всіх організаторів та замовників нападу на Катерину Гандзюк", - сказав Тиводар.

Наразі слідство у справі Гандзюк триває у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури. "Служба розглядає всі версії, які могли стати причиною нападу на Катерину, насамперед пов’язані з її звинуваченнями посадовців області у зловживаннях", - заявив керівник Головного слідчого управління СБУ.

Генпрокуратура 30 жовтня також визначила підслідність СБУ у кримінальному провадженні щодо службової недбалості працівників поліції під час досудового розслідування нападу на Катерину Гандзюк, зазначили в прес-службі СБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у справі про напад на Катерину Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам: Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років. Розшук одного із ключових фігурантів справи, якого вважають основним організатором нападу, Олексія Лєвіна, проводиться у взаємодії з Інтерполом. Як було встановлено, 19 серпня 2018 року він виїхав за кордон.

Нагадаємо, 3 жовтня Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.