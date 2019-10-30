СБУ отримала свідчення співробітника "МДБ ДНР"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) в ході спецоперації вивели з окупованої території Донецької області колишнього бойовика, співробітника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

За даними СБУ, колишній бойовик був свідком злочинів, скоєних терористами так званої "ДНР", зокрема незаконного утримання та тортур українських військовослужбовців, які були взяті у полон. Згодом чоловік вирішив залишити окуповану територію для надання свідчень українській контррозвідці.

Зазначається, що оскільки колишній бойовик не брав участі в бойових діях, а також не вчиняв тяжких злочинів його було звільнено після дачі свідчень.

"Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ вивели на підконтрольну Україні територію екс-бойовика незаконних збройних формувань. Колишній бойовик надав інформацію про діяльність силового блоку терористичної організації "ЛНР".

Напередодні контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії Російської Федерації в Україні. За рішенням суду його також було звільнено від кримінальної відповідальності.