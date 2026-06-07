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СБУ показала остатки дрона, который атаковал ядерный объект возле Чернобыля

15:59 07.06.2026 Вс
2 мин
Правоохранители изъяли обломки вражеского БПЛА на месте "прилета"
aimg Сергей Козачук
Фото: СБУ изъяли обломки дрона, который атаковал ядерный объект возле ЧАЭС (t.me/SBUkr)

СБУ обнародовала фотодоказательства очередного военного преступления РФ - остатков ударного беспилотника "Герань-2", которым было атаковано здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в районе ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали ночной атаки

По данным следственно-оперативной группы СБУ, вооруженные силы РФ атаковали стратегический объект ночью 7 июня в 02:05 часов.

Отдельные элементы и фрагменты фюзеляжа вражеского дрона-камикадзе уже найдены и задокументированы правоохранителями непосредственно на месте поражения.

В результате взрыва существенные повреждения получили административный корпус Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также здания, где осуществляется прием и непосредственная перегрузка отработанного ядерного топлива.

Фото: остатки дрона, который атаковал ядерный объект возле Чернобыля (t.me/SBUkr)

Сейчас следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры осуществляют комплексные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, который находится возле ЧАЭС", - отметили в ведомстве.

Читайте также: Появились фото ядерного объекта, который атаковал дрон возле Чернобыля

Ситуация с безопасностью и радиационный фон

В СБУ официально заверили, что очередная попытка ядерного шантажа со стороны РФ не привела к критическим последствиям для инфраструктуры объекта. Удар беспилотника никоим образом не повлиял на текущий производственный процесс хранилища.

Текущий радиационный фон на территории станции и прилегающей зоны отчуждения находится в пределах определенной нормы. В результате взрыва вражеского БПЛА погибшие и раненые отсутствуют.

Удар РФ по ядерному объекту возле Чернобыля

Напомним, в ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

В результате вражеского удара возле Чернобыля "прилетело" в хранилище ядерного топлива, из-за чего частично разрушено здание приема контейнеров и вспыхнул пожар. В "Энергоатоме" уточнили, что непосредственно в этом здании отработанное ядерное топливо не хранилось.

Позже в сети появились фото ядерного объекта, который атаковал дрон возле Чернобыля, продемонстрировавшие масштабы повреждений инфраструктуры.

На очередной акт ядерного террора со стороны страны-агрессора отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства назвал атаку "превышением заоблачной наглости РФ" и подчеркнул, что Россия сознательно ударила по критическому объекту.

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