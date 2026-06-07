СБУ показала остатки дрона, который атаковал ядерный объект возле Чернобыля

Детали ночной атаки

По данным следственно-оперативной группы СБУ, вооруженные силы РФ атаковали стратегический объект ночью 7 июня в 02:05 часов.

Отдельные элементы и фрагменты фюзеляжа вражеского дрона-камикадзе уже найдены и задокументированы правоохранителями непосредственно на месте поражения.

В результате взрыва существенные повреждения получили административный корпус Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также здания, где осуществляется прием и непосредственная перегрузка отработанного ядерного топлива.

Фото: остатки дрона, который атаковал ядерный объект возле Чернобыля (t.me/SBUkr)

Сейчас следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры осуществляют комплексные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, который находится возле ЧАЭС", - отметили в ведомстве.

Ситуация с безопасностью и радиационный фон

В СБУ официально заверили, что очередная попытка ядерного шантажа со стороны РФ не привела к критическим последствиям для инфраструктуры объекта. Удар беспилотника никоим образом не повлиял на текущий производственный процесс хранилища.

Текущий радиационный фон на территории станции и прилегающей зоны отчуждения находится в пределах определенной нормы. В результате взрыва вражеского БПЛА погибшие и раненые отсутствуют.