СБУ показала видео освобождения из плена 107 украинских защитников

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - отмечают в СБУ.

Кроме того, Государственная пограничная служба опубликовала фото освобожденных украинских военных.