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СБУ показала видео сегодняшнего обмена пленными

Фото: СБУ показала видео сегодняшнего обмена пленными (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Украина сегодня, 6 июля, смогла вернуть домой 45 защитников, которые находились в российском плену. СБУ показала новое видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

Правоохранители подчеркивают, что обмен пленными - результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

"Этот обмен, как и предыдущие, стал возможен благодаря кропотливой работе и длительным переговорам", - отмечают в СБУ.

Там также подчеркнули, что продолжают работать для того, чтобы вернуть домой всех пленных и принудительно депортированных украинцев.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 6 июля, между Россией и Украиной произошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона.

Военные защищали Мариуполь и Бахмут от российских оккупантов. Среди освобожденных также есть раненые.

При этом Украина вернула и двух детей, которых незаконно депортировала Россия.

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