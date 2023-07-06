СБУ показала видео сегодняшнего обмена пленными

Правоохранители подчеркивают, что обмен пленными - результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

"Этот обмен, как и предыдущие, стал возможен благодаря кропотливой работе и длительным переговорам", - отмечают в СБУ.

Там также подчеркнули, что продолжают работать для того, чтобы вернуть домой всех пленных и принудительно депортированных украинцев.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 6 июля, между Россией и Украиной произошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона.

Военные защищали Мариуполь и Бахмут от российских оккупантов. Среди освобожденных также есть раненые.

При этом Украина вернула и двух детей, которых незаконно депортировала Россия.