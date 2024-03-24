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С первого раза не вышло. В ГУР рассказали, сколько было этапов освобождения Змеиного

Воскресенье 24 марта 2024 23:09
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С первого раза не вышло. В ГУР рассказали, сколько было этапов освобождения Змеиного Фото: в ГУР рассказали об освобождении острова Змеиный (mapio.net)
Автор: Владимир Костырин

Освобождение острова Змеиный от российских захватчиков в 2022 году происходило в несколько этапов. Во время операции морской десант Сил обороны впервые проводил высадку на оккупированной территории.

Об этом рассказали руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на документальный проект "ГУР. Битва за море".

По словам представителя военной разведки, этапов операции по освобождению Змеиного от интервентов было три.

"В три этапа. С первого раза не получилось. Это нормально. Не смогли полностью зачистить остров... Что, возможно, не учли? Это уже потом исправили. Что российская сторона будет располагать средствами ПВО на катерах, потому что они не могли их завезти" на остров Змеиный", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР рассказал, что когда оккупанты поняли, что уже не способны ни восстановиться, ни существенно нарастить силы на Змеином, то это, скорее всего, был переломный момент в освобождении острова.

В свою очередь Буданов добавил, что после этого российские захватчики "уже нервничали".

"Начали их выбивать ракетно-артиллерийскими ударами после того, как была высадка. И, наконец, заставили их после огромных потерь оттуда бежать. И сразу же зашли другие группы", - сказал руководитель ГУР.

Скибицкий при этом отметил, что это был "первый опыт высадки морского десанта на оккупированной территории".

Освобождение Змеиного

Напомним, 30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободить Одесскую область от российских оккупантов, не допускать Россию на побережье области, а также открыть "зерновой коридор".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, освобождение Змеиного было "сложной, многоуровневой, полной огромных рисков спецоперацией".

Ранее также сообщалось, что в символическую дату, 500 дней полномасштабной войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный.

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