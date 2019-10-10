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СБУ підозрює заступника мера Дніпра в перерахуванні 17 млн грн комерсанту з Донецька

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Заступнику мера повідомили про підозру

Служба безпеки України (СБУ) підозрює заступника міського голови Дніпра та комерсанта з окупованого Донецька у присвоєнні 17 млн грн з держбюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ встановила, що в 2018 р чиновник уклав договори з директором приватного підприємства, який зареєстрований та фактично мешкає в Донецьку. При цьому роботи за договором комерсант "фактично не виконав".

При цьому з Держказначейства на рахунки підприємства бізнесмена було перераховано майже 17 млн грн.

"Бюджетні кошти, перераховані на рахунки суб'єкта господарської діяльності, виведені в тіньовий сектор економіки та присвоєні фігурантами справи з участю підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності", - йдеться у повідомленні.

Заступнику мера і двом керівникам структурних підрозділів мерії оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 КК.

Нагадаємо, СБУ затримала керівника митного посту в Чернігівській області у підозрі в угоді, за якою держбюджет щомісяця втрачав більше мільйона гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила керівництво "Дніпровського метрополітену" на закупівлі непридатного обладнання, через що з'явилася загроза життю пасажирів.

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