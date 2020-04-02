СБУ підозрює держсекретаря Мінінфраструктури в передачі секретних документів

Служба безпеки України підозрює передачі секретних документів, пов'язаних з національною безпекою, державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака. Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

Документи стосуються національних інтересів на півдні і сході України, а також в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

"Мова йде про держсекретаря Міністерства інфрастурктури Галущака", - повідомило джерело РБК-україна в правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що задокументували факт передачі секретних документів топ-чиновником одного з міністерств. Під час обшуку за місцем проживання держслужбовця було вилучено мобільний телефон та електронна планшет, у яких був виявлений відправлений таємний документ і інші службові документи з грифом "Для службового користування".

Раніше РБК-Україна писало, що військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб Росії при спробі проникнути в одну з бойових бригад Збройних сил України.