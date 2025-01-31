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СБУ начала расследование из-за слива якобы заявления Буданова

Пятница 31 января 2025 18:07
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СБУ начала расследование из-за слива якобы заявления Буданова Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за утечки якобы заявления начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба СБУ.

Как отметили в Службе безопасности, уголовное производство открыли по факту разглашение сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом тайно, заседания Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного кодекса Украины.

Слухи о "заявлении Буданова"

Напомним, ранее СМИ написали о том, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов во время закрытой встречи нардепов и представителей Сил обороны якобы заявил о том, что если до лета не состоятся "серьезные переговоры", будет угроза для существования Украины.

В Главном управлении разведки, реагируя на слухи, подчеркнули, что такое якобы заявление Буданова не соответствует действительности.

Также в разведке призвали СМИ не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, поскольку это может навредить безопасности государства.

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