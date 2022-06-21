RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер": скільки він отримував за бомбардування міст України

Фото: СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ полонила російського пілота, який виявився найманцем із ПВК "Вагнер" і встигши повоювати в Україні лише три дні, був збитий ЗСУ із ПЗРК "Ігла". Він розповів, як скидав бомби і скільки за це платить Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповідають в прес-службі, перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Окупант на допиті виправдовується, мовляв, коли він йшов воювати, йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

А коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "не правильная, не нужная война". Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день. Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.

Раніше українські військові взяли у полон бойовика із так званої "ЛНР". Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні