СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер": скільки він отримував за бомбардування міст України

СБУ полонила російського пілота, який виявився найманцем із ПВК "Вагнер" і встигши повоювати в Україні лише три дні, був збитий ЗСУ із ПЗРК "Ігла". Він розповів, як скидав бомби і скільки за це платить Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як розповідають в прес-службі, перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Окупант на допиті виправдовується, мовляв, коли він йшов воювати, йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

А коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "не правильная, не нужная война". Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день. Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.