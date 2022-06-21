СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер": скільки він отримував за бомбардування міст України

СБУ полонила російського пілота, який виявився найманцем із ПВК "Вагнер" і встигши повоювати в Україні лише три дні, був збитий ЗСУ із ПЗРК "Ігла". Він розповів, як скидав бомби і скільки за це платить Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
А коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "не правильная, не нужная война". Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день. Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.
Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.
Раніше українські військові взяли у полон бойовика із так званої "ЛНР". Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю.
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