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СБУ перехополо розмову окупанта з дружиною: командування надіслало їй пам'ятку (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 15 березня 2022 13:26
СБУ перехополо розмову окупанта з дружиною: командування надіслало їй пам'ятку (відео) СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 20-й день руйнує українські міста та вбиває людей. Зазначається, що родини російських окупантів отримують пам'ятки, що військові нібито у відрядженні на території Росії та забезпечені всім необхідним. Однак ворогів така новина обурила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У перехопленій розмові СБУ чути, як окупант пояснює своїй дружині, що це все брехня і російська армія просто "кидає" їх.

Також у пам'ятці йдеться, що військові забезпечені всім необхідним.

А... тобто одна консерва капусти ср*ної, без м'яса, тушкованої якоїсь... на чотирьох, 150 грамів на обід... Це вважається, ми забезпечені?" – сказав окупант.

У відповідь на це дружина просто посміялась і запропонувала подзвонити до полковника Колеснікова Івана Івановича.

"Ну що ж, зате українська армія вдосталь нагодує ворогів вогнем! Ми на своїй землі! І будемо стояти до останнього!", - написали у СБУ.

Раніше ми повідомляли, що СБУ за добу затримала 60 колаборантів і викрила 20 диверсійних груп.

Також ми писали, що СБУ затримала 5 колаборантів та "злодія в законі" зі списку РНБО.

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