СБУ перехопила ще одну розмову окупантів: їм соромно відступати та вважають це зрадою

Окупант під час розмови з рідними каже, що "відведенням військ" командування зрадило російську армію.

Також у окупанта, який перебуває у Київській області питають, чи вони обстріляють українські позиції.

"Так, але не знаю, чи долітає. Бо до нас долітає", - сказав військовий.

Окрім того, чоловікам соромно за відступ з Чернігівської та Київської областей, ажже вдома це вважатимуть зрадою і "тепер їм всі плюватимуть у спини".

Також між собою військові зізнаються, що "сильні війська та озброєння Росії" були лише рекламним роликом, а насправді все інакше: "А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое всё? Й*б твою мать, это реклама, походу, больше была".