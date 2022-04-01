СБУ перехопила ще одну розмову окупантів: їм соромно відступати та вважають це зрадою

Російські окупанти невдоволені тим, що їх відводять від Києва. Військові вважають це "зрадою" та "ганьбою своєї армії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окупант під час розмови з рідними каже, що "відведенням військ" командування зрадило російську армію.
Також у окупанта, який перебуває у Київській області питають, чи вони обстріляють українські позиції.
"Так, але не знаю, чи долітає. Бо до нас долітає", - сказав військовий.
Окрім того, чоловікам соромно за відступ з Чернігівської та Київської областей, ажже вдома це вважатимуть зрадою і "тепер їм всі плюватимуть у спини".
Також між собою військові зізнаються, що "сильні війська та озброєння Росії" були лише рекламним роликом, а насправді все інакше: "А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое всё? Й*б твою мать, это реклама, походу, больше была".
Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, яка попросила собі ноутбук, кросівки й костюм.
Також ми писали, що СБУ ліквідувала російського інтернет-агента та знешкодила банду, яка нападала на тероборону.
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