СБУ передала в суд дело российского агента, работавшего на Гиркина

Оба злоумышленника собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины на восточном направлении. Они были задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области.

Личный информатор российского террориста Гиркина вышел на бывшего "министра обороны ДНР" через запрещенную соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Гиркину свою "помощь" в войне против Украины. По указаниям российского террориста его приспешник собирал информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска. Кроме того, злоумышленник передавал врагу локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.

Установлено, что закрытые сведения вражеский агент передавал с собственного аккаунта в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке переправки агрессору оборонной информации.

Вторым предателем оказался житель поселка Клебан-Бык в Донецкой области, который после начала полномасштабной агрессии был завербован ФСБ. По заданию российской спецслужбы он проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе. Прежде всего, вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в РФ их геолокацию.

"Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрениях по ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения", - говорится в сообщении СБУ.