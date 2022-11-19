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Охранника бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого отправили в тюрьму (фото)

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 17:52
Охранника бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого отправили в тюрьму (фото) Фото: Охранника бывшего главаря "ЛНР" Плотницкого отправили в тюрьму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший охранник экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого воевал против ВСУ в Донецкой области. Он попал в плен и был приговорен к 6,5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - г. Краматорск.

"В июле 2015 года 29-летний бывший учитель физкультуры из Воронежской области прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области в поисках высоких заработков", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что в Луганске он охранял экс-главаря "ЛНР" Плотницкого, однако со временем он отправился в российские частные военные компании.

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"Служил по контракту в разведывательной роте ЧВК "Вагнер". Затем сменил три частных военных компании, которые после начала путинской Z-операции воевали в Луганской и Донецкой областях. ЧВК "Север" стал для него последним", - заявили в СБУ.

В августе боевика захватили в плен под Славянском. Его судили по следующим статьям:

  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Участие в незаконных вооруженных формированиях.

Жовтневый районный суд Днепропетровской области признал его виновным и назначил 6,5 лет лишения свободы.

Напомним, что Днепровский апелляционный суд оставил в силе приговоры бывшему главарю так называемой "Луганской народной республики" Игорю Плотницкому и его сообщникам по делу о крушении военного самолета Ил-76. Они приговорены к пожизненным срокам.

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