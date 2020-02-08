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Двоє екс-"беркутівців" повернулися до Києва після обміну

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 15:34
Двоє екс-"беркутівців" повернулися до Києва після обміну
Фото: Сергій Тамтура (крайній ліворуч) та Олександр Маріченко (крайній праворуч) (facebook.com)

Маріченко і Тамтура звернулися до Зеленського, Разумкова і Рябошапки з відкритим листом

Колишні "беркутівці" Олександр Маріченко і Сергій Тамтура, які в кінці 2019 року були обміняні у ОРДЛО, повернулися в Київ. Про це заявив адвокат Олексій Горошинський в Facebook.

Адвокат також розмістив на своїй сторінці відкритий лист екс-"беркутівців" на ім'я президента Володимира Зеленського, голови Верховної ради Дмитра Разумкова і генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Ми хочемо відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут". Ми хочемо, щоб по-справжньому винні у вбивствах правоохоронців і протестуючих були покарані. Ми закликаємо президента України, генерального прокурора України та депутатів Верховної ради України негайно скасувати закон про амністію майданівців і забезпечити справедливе і неупереджене розслідування подій 2014 за участю міжнародних спостерігачів та експертів", - йдеться в листі.

Нагадаємо, 29 грудня стався обмін полоненими за форматом "всіх на всіх" між Києвом і ОРДЛО. Так званим "республік" Донбасу були передані екс-"беркутівці" Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокати заявили, що після обміну полоненими з колишніми "беркутівцями" втрачено зв'язок.

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