СБУ відреагувала на зустріч Бойка та Медведчука з прем'єром РФ

Служба безпеки України у межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку, візиту громадян України Юрія Бойко та Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їх заявам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ у Facebook.

Зокрема, у СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

Повідомляється, що раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що наявні в СБУ матеріали свідчать, що спецслужби РФ "у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів у інтересах одного з кандидатів у президенти України, який влаштовував раніше та влаштовує зараз Кремль".

За його словами, для цього Росія відкрито, жертвуючи малим, намагаєтьсяя змусити СБУ - за термінологією спецслужб - "переключитися на негідний об’єкт", аби сприяти приведенню до влади тих, хто влаштовує особисто Володимира Путіна.

Нагадаємо, сьогодні кандидат у президенти України Юрій Бойко у Москві провів так звані "економічні переговори" з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. В переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер і глава політради "Опозиційної платформи -За життя" Віктор Медведчук.

Раніше у СБУ заявили, що російські спецслужби готували теракт у метро Харкова напередодні виборів президента. За даними СБУ, вибух мав призвести до численних жертв і дестабілізації напередодні президентських виборів.