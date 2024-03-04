СБУ опубликовала список 25 коллаборантов, вступивших в "МВД РФ Херсонской области"

Детали дела

По данным следствия, фигуранты добровольно присоединились к псевдоучреждению еще в начале оккупации областного центра.

Тогда их назначили на различные "должности" в составе Днепровского, Корабельного и Центрального "отделов" карательного органа страны-агрессора.

Установлено, что подбор "кадров" в незаконное формирование осуществляли кадровые сотрудники ФСБ. После прохождения "собеседований" коллаборационистам выдали "удостоверения", огнестрельное оружие с боеприпасами и форменную одежду российского образца.

Коллаборанты занимаются репрессиями

Находясь в рядах оккупационного "филиала МВД РФ", фигуранты участвуют в массовых репрессиях против местных жителей.

Для этого злоумышленники фабрикуют "дела" против украинских патриотов. А потом похищают их из собственных домов или просто посреди улицы и сажают в российские застенки.

Во время таких "налетов" колаборанты грабят дома потерпевших под видом "обысков". Таким образом вражеские приспешники помогают захватчикам распространять кремлевский режим на временно захваченных территориях Украины.

Список сотрудников МВД

На основании задокументированных фактов следователи заочно сообщили фигурантам о подозрении по факту коллаборационной деятельности. В "список" входят:

Набережный Сергей Анатольевич, 04.12.1976 г.р.;

Вансович Кристина Александровна, 21.06.1999 г.р.;

Сахневич Юрий Леонидович, 09.12.1989 г.р.;

Соболь Виктория Викторовна, 27.02.1996 г.р.;

Москвитин Владимир Андреевич, 14.12.1988 г.р.;

Андрушкевич Константин Вадимович, 07.08.1981 г.р.;

Исмаилов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 г.р.;

Гучок Роман Сергеевич, 04.07.1982 г.р.;

Михайлова Виктория Викторовна, 09.04.1996 г.р.;

Паршин Сергей Александрович, 24.07.1989 г.р.;

Кряквин Владислав Алексеевич, 24.05.1981 г.р.;

Коваленко Алексей Викторович, 17.02.1986 г.р.;

Бондарь Денис Олегович, 23.12.1993 г.р.;

Павлик Павел Николаевич, 28.10.1992 г.р.;

Коломиец Александр Александрович, 22.01.1993 г.р.;

Бошин Виктор Николаевич, 16.06.1999 г.р.;

Амелькин Алексей Николаевич, 21.05.1982 г.р.;

Гришко Дмитрий Викторович, 17.01.2004 г.р.;

Петрова Татьяна Денисовна, 29.01.2001 г.р.;

Ермоченко Татьяна Александровна, 15.05.1988 г.р.;

Носуля Виталий Анатольевич, 24.04.1993 г.р.;

Виноградов Александр Анатольевич, 20.11.1984 г.р.;

Клименко Андрей Федорович, 18.05.1977 г.р.;

Сушко Олег Владимирович, 03.02.1982 г.р.;

Молчанов Андрей Владиславович, 01.09.1988 г.р.

Подозрения оккупантам и коллаборантам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российским генералам - Александру Чайко и Владимиру Кравченко. Они командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за Киев.

Также трое российских военных во время оккупации села под Харьковом расстреляли мужчину по мотивам личной мести. Теперь им объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.

А учительница в оккупированном Мелитопольском районе создала "кадетский класс" для детей, в котором их готовят для будущей службы в армии РФ.