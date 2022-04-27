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СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти бунтують і відмовляються йти на війну в Україну

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів. З'ясувалось, що все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

"Нас 22 вивели, і наша частина не захотіла повертатися назад, зрозумів? Типу відмовники" - розповідає один окупант іншому.

За його словами, після доукомплектації у РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.

Також єдине бажання його товариша, який стоїть під Ізюмом, дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.

"У нас у полку було 60 танків, залишилося 10, раз**али нас... Половина - у полоні, половина 200-ті та 300-ті. Коли виводитимуть - теж не зрозумієш... Говорили 24-го - ни**я, вже сказали 26-го - така ж х**ня, і остання дата, швидше за все це 6 травня", - сказав окупант.

Раніше ми повідомляли, що СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка збирала дані про ЗСУ та дислокацію літаків.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 63-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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