СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти бунтують і відмовляються йти на війну в Україну

Зокрема, це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

"Нас 22 вивели, і наша частина не захотіла повертатися назад, зрозумів? Типу відмовники" - розповідає один окупант іншому.

За його словами, після доукомплектації у РФ повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.

Також єдине бажання його товариша, який стоїть під Ізюмом, дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там.

"У нас у полку було 60 танків, залишилося 10, раз**али нас... Половина - у полоні, половина 200-ті та 300-ті. Коли виводитимуть - теж не зрозумієш... Говорили 24-го - ни**я, вже сказали 26-го - така ж х**ня, і остання дата, швидше за все це 6 травня", - сказав окупант.