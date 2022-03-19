RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ спростувала черговий фейк Росії про розміщення позицій ЗСУ на дахах будинків

Фото: СБУ спростувала російський фейк про розміщення позицій ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки спростувала фейки Росії про те, що нібито на останніх поверхах і дахах житлових будинків знаходяться позиції українських військових. Таким чином РФ виправдовує обстріл мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що Росія поширює фейк, що нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. За словами пропагандистів, на верхніх поверхах сидять снайпери, а на дахах - протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.

Таким чином окупанти виправдовують обстріли мирного населення.

"Путін дав їм час з***тися, а вони не з***лися", - говорять окупанти в телефонних розмовах, які перехопляє СБУ.

Нагадаємо, у Києві затримали шпигуна, який допомагав російським диверсантам. Він зберігав зброю та паспорти часів СРСР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниСлужба безпеки України