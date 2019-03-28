У Сирії діє російсько-українська ПВК "Вега", - розслідування

Ілюстративне фото (citeam.org)

ПВК діє на стороні сирійського президента Башара Асада

На території Сирії з літа 2018 року діє російсько-українська приватна військова компанія (ПВК) "Вега". Про це йдеться в розслідуванні групи Conflict Intelligence Team (CIT).

Розслідувачі вважають, що ПВК діє на стороні сирійського президента Башара Асада. Однак на відміну від російської "ПВК Вагнера", "Вега" була помічена лише в тренуваннях бійців, свідоцтв її безпосередньої участі в бойових діях немає.

Розслідувачі звернули увагу на фотографії з Сирії кореспондента ANNA News Олега Блохіна. На них зображені інструктори з нашивками приватної військової компанії Vega Strategic Services. Ґрунтуючись на фото - і відеоматеріалах, в CIT прийшли до висновку, що компанія тренує групу палестинських бійців "Ліва-аль-Кудс", що підтримує сили Асада.

Видання пише, що Vega Strategic Services була заснована в квітні 2011 року в Миколаєві колишніми членами міжнародних елітних та спеціальних підрозділів Росії та України. Через рік компанія була перереєстрована під назвою Vegacy Strategic Services Ltd на Кіпрі. Тоді фірма наполовину належала українцеві Анатолію Смоліну, він же був її директором. Другою половиною володіла кіпрська компанія з неясними бенефіціарами. У травні 2018 року компанія офіційно була ліквідована.

За даними CIT, до створення компанії був причетний ще один громадянин України Андрій Кебкало. Він підтвердив, що створював компанію разом з Анатолієм Смоліним: "Ідея створення "Веги" ґрунтувалася на бажання надати на міжнародному ринку першу українську ПВК", - зазначив він.

В українських містах Миколаєві та Одесі Vegacy Strategic Services Ltd проводить курси підготовки операторів морської охорони іноземних судів.

Московське відділення "Веги" ("Корпус безпеки Legat") співпрацює з недержавними охоронними та приватними військовими компаніями Кіпру, Чехії, Великобританії, Білорусії, Мальти, Шрі-Ланки, Греції та ПАР. Директором ТОВ "Легат" є все той же Смолін, а власниками, за документами - бізнесмени Ігор Страмилов і Валерій Засенко.

Розслідувачі приходять до висновку, що "Вега" є першою "класичної" приватної військової компанією, що діє в Сирії в інтересах сил Асада, по всій видимості, з відома російського командування. Питання про її справжніх власників залишається відкритим.

Нагадаємо, командувач силами США в Африці генерал Томас Вальдхаузер висловив побоювання у зв'язку з присутністю РФ на африканському континенті, у тому числі через приватні військові компанії.