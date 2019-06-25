ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ спростувала інформацію про загибель причетного до катастрофи МН17

Новини » Політика    25.06.2019 - 12:18
СБУ спростувала інформацію про загибель причетного до катастрофи МН17
Фото: Леонід Харченко (скрін відео)

СБУ спростувала інформацію про загибель Леоніда Харченка

Одного з причетних до катастрофи літака рейсу MH17 Леоніда Харченка ще в юності засудили на 5 років колонії загального режиму. Про це заявив представник Служби безпеки України, генерал-майор Ігор Гуськов, повідомляє "Радіо Свобода".

Гуськов спростував інформацію про загибель Харченко. За його словами, інформація, яка є у Служби безпеки України не дозволяє говорити про те, що він мертвий. В СБУ також повідомили, що в юності його засудили на 5 років колонії загального режиму.

"В 1987 році, в грудні, йому на той момент було всього 15 років, він був затриманий за статтею 117 ч. 3 КК УРСР. Якщо не полінуватися і підняти цю статтю, вона зовсім "тухла". Це зґвалтування групою осіб. Більше того, він отримав термін у 16 років, засуджений на п'ять років. І три роки він провів у місцях позбавлення волі в місті Дубно, Рівненської області", - сказав Гуськов.

Нагадаємо, раніше російська версія BBC повідомляла, що громадянина України Леоніда Харченка, якого Міжнародна слідча група вважає одним з організаторів катастрофи рейсу MH17, могли вбити на території Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 червня Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році. Зокрема, підозрюються глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону під "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

Німеччина прокоментувала висновки щодо катастрофи МН17 Британія закликає Росію в повній мірі співпрацювати у справі MH17
Новини України Служба безпеки УкраїниМН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся