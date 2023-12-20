СБУ объявила в розыск олигарха РФ Фридмана

По данным министерства, Фридман объявлен в розыск в Украине как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Фото: карта розыска Фридмана (wanted.mvs.gov.ua)

На сайте указана дата исчезновения Фридмана - 10 октября 2023 года, а также инкриминируемая статья Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 110-2, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Дело Фридмана

Напомним, в сентябре этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману.

Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.

Кроме этого, в августе детективы БЭБ составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Смысла Банка" (ранее "Альфа-банк").

В июле Национальный банк Украины принял решение, которое позволит передать "Смысл Банк" в собственность государства. Сам Фридман находится под санкциями.

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