СБУ объявила подозрение соратнице гауляйтера Аксенова. Она готовит детей к войне с Украиной

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборационистку Ани Григорян - "заместителя" главы оккупационного "комитета молодежной политики Крыма".

На эту "должность" ее назначили при личной протекции гауляйтера Сергея Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.

Находясь в рядах захватнического "правительства", Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. С такими "тезисами" она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.

Григорян настраивает детей в Крыму против Украины

Фигурантка возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", который создан оккупантами на территории полуострова.

Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения.

Фото: Ани Григорян (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к нашему государству и подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы принудительно привлечь детей к "Авангарду", коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями.

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Григорян о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Поскольку фигурантка находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против нашего государства. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Также бывшему депутату Государственной думы РФ Магомеду Гаджиеву сообщили о подозрении. В 2014 году он поддержал решение об оккупации Крыма.