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СБУ объявила еще одно подозрение главе центробанка РФ Набиуллиной

Украина , Пятница 27 сентября 2024 13:45
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СБУ объявила еще одно подозрение главе центробанка РФ Набиуллиной Фото: глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские правоохранители собрали доказательства причастности центробанка РФ к обеспечению войны против Украины. Подозрение получила глава центробанка Эльвира Набиуллина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По материалам дела и выводам независимых исследований, руководитель центробанка России Эльвира Набиуллина была заранее проинформирована о планах российского диктатора Владимира Путина по полномасштабном вторжению в Украину и принимала решения центробанка, которые обеспечили военную агрессию.

Набиуллина изменила стратегию работы российского центробанка для поддержки оккупации, избегания санкций против РФ за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок.

Материалы расследования также свидетельствуют о том, что деньги на счетах российского центробанка, открытых в других странах, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Речь идет о почти 300 млрд долларов, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы на счетах центробанка РФ.

"На основании доказательной базы, собранной СБУ и ОГП, эта сумма в перспективе может подлежать конфискации как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера, как это предусмотрено законодательством", - говорится в сообщении.

В рамках расследования подозрение объявили главе центрального банка России Эльвире Набиуллиной (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны - ч. 2 ст. 437 УКУ).

Стоит отметить, что против главы центробанка России Эльвиры Набиуллиной уже возбуждено уголовное дело. В начале 2023 года ей объявили подозрение за введение так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированной территории Украины.

Также против Набиуллиной ввели санкции США и Великобритания за войну РФ против Украины.

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Служба безопасности Украины Центробанк РФ Эльвира Набиуллина
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