СБУ объявила подозрения группе оккупантов, среди них командир РФ. Им грозит пожизненное

Информация о двух боевиках

По материалам следствия, вражеским пособником оказался житель временно оккупированного Крыма. В июне 2023 года он "мобилизовался" в 144-ю отдельную мотострелковую бригаду страны-агрессора.

Еще один боевик - также крымчанин, который прошлым летом добровольно подписал контракт с Минобороны РФ. Тогда его назначили оператором-наводчиком на бронетранспортере в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ.

После "курсов" боевой подготовки на полигоне вблизи временно захваченного Энергодара фигуранта перебросили на левобережье Херсонской области для штурма позиций ВСУ.

Отмечается, что он является командиром подразделения танкового батальона РФ, который пушечным огнем обстреливал передовые позиции ВСУ под Крынками.

Остальные боевики из Донецкой области

СБУ указала, что еще 5 задержанными оказались жители временно оккупированных Донецка и Горловки. Двое из них уже воевали против украинских защитников на востоке нашего государства в течение 2017-2019 годов.

В начале полномасштабного вторжения РФ предатели вступили в 1-ю, 4-ю и 5-ю отдельные мотострелковые бригады и 115-й стрелковый полк Южного военного округа России.

В должностях стрелков они прошли обучение на полигоне в Докучаевске. Затем их отправили на передовую в районах Бахмута и Марьинки в Донецкой области, а также поселка Веселое в Харьковской области.

Что им грозит

В конце 2023 и в начале 2024 года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев неподалеку Марьинки, Бахмута и Херсона.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что с ростом интенсивности боевых столкновений на Таврическом направлении увеличивается и количество российских пленных.

Также Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.