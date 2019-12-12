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СБУ затримала в Одесі інтернет-агітатора, який закликав до війни

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 18:19
СБУ затримала в Одесі інтернет-агітатора, який закликав до війни
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він також розпалював ворожнечу на національному ґрунті

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали агітатора, який через одну з заборонених соціальних мереж поширював антиукраїнські матеріали та закликав до війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, у своєму акаунті в російській соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни та закликав до розв'язування військового конфлікту й інспірування ворожнечі на національному ґрунті.

"Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети та комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують його протиправну діяльність. Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили справу за ст. 436 Кримінального кодексу України та оголосили затриманому про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, після зміни керівництва СБУ відкрила майже 70 справ через шпигунство і державну зраду. Судові рішення вже є по 9 справах.

Як писало РБК-Україна раніше, СБУ викрила спробу вербування українського військового зі складу операції Об'єднаних сил з боку російської ФСБ. Російські спецслужби з погрозами змусили військового погодитися на негласну співпрацю.

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