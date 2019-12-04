СБУ в Одесі блокувала незаконне відчуження комунальної власності

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність "чорного" державного реєстратора, який намагався переоформити комунальну власність на понад 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що держреєстратор одного з одеських комунальних підприємств намагався переоформити власність на жителів тимчасово окупованих територій Луганської області. Для цього він оформив пакет підробленої документації.

"Для угод з майном він грубо порушував порядок проведення реєстрації прав нерухомого майна. Зловмисник вніс неправдиві відомості до державного реєстру нерухомості відчужив нежитлові приміщення, що належать до спільної власності територіальних громад Одеської області", - розповіли в СБУ.

Наголошується, що на три об'єкти нерухомості, які планував відчужувати держреєстратор, накладено арешт. За попередніми оцінками, сума майна становить понад 2 млн гривень.

Державному реєстратору повідомлено про підозру зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України).

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ затримала у Києві двох посадовців Національної академії аграрних наук України на отриманні хабара. Чиновники вимагали 50 тис. доларів за постачання зернових на державні підприємства, які входять до сфери управління академії.

Також повідомлялося, що СБУ викрила схему розкрадання держкоштів в Черкаській міськраді. Чиновники уклали угоду, за якою не сплатили понад 1,5 млн гривень податку.