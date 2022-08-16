У Слов'янську росіянин збирав дані про позиції артилерії, але його спіймала СБУ

Російський агент у Слов'янську збирав дані про позиції української артилерії. Цю інформацію він передавав представникам ворожих спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України .

"Інформатором виявився громадянин Росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні", - йдеться у повідомленні.

Після початку вторгнення, чоловік за власною ініціативою почав допомагати окупантам. Він надсилав фото та відео з локаціями розміщення української техніки, а росіяни планували це використати для ракетних ударів по місту.

Чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває далі.