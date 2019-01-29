СБУ оприлюднить паспортні дані 70 найманців "ПВК Вагнера"

СБУ оприлюднить дані найманців, які загинули 7 лютого 2018 року під час так званого пригожинського наступу у сирійській провінції Дейр-ез-Зор

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнародует данные паспортов наемников "частной военной компании Вагнер”, которые погибли в Сирии в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на СБУ.

В СБУ сообщили, что обнародуют публикации почти семидесяти паспортов "ихтамнетов", погибших 7 февраля 2018 года во время так называемого пригожинського наступления в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В пресс-службе отметили, что в РФ заявили о неправдивости обнародованных вчера очередных материалов, которые свидетельствуют об использовании РФ своих наемников, в частности в Сирии.

"На этот раз, Кремль "назначил" неофициального комментатора - предателя Украины, бывшего украинского чиновника Сергея Цекова. Специально для него мы в ближайшее время обнародуем паспортные данные этих наемников", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала материалы, которые свидетельствуют, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона напрямую авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М-Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.

До этого, 21 ноября 2018 года, СБУ обнародовала персональные данные наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне боевиков.