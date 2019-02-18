В СБУ оприлюднили розцінки "МГБ ДНР" за проведення провокацій в Україні

Грицак назвав розцінки за проведення планових провокацій

В Службе безопасности Украины обнародовали расценки "Министерства Государственной Безопасности Донецкой Народной Республики " за проведение провокационных акций. Об этом на брифинге по разоблачению попыток спецслужб РФ дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент РБК-Украина.

"За каждую из таких акций разработаны расценки в российских рублях. Автором этого плана является гражданином Украины, бывший сотрудник СБУ - Соболев Егор Вячеславович", - заявил он.

Кроме того, Грицак назвал расценки за проведение плановых провокаций.

"По каждой из провокационных акций разработано смету", - сказал Грицак.

Напомним, также Грицак заявлял, что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве организованы с территории оккупированного РФ Донбасса, а также нападения на культовые сооружения согласовываются с Федеральной службой безопасности РФ.

Добавим, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут действовать жестко в ответ на возможные преступления на почве религиозной вражды.