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В СБУ оприлюднили розцінки "МГБ ДНР" за проведення провокацій в Україні

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 16:32
В СБУ оприлюднили розцінки "МГБ ДНР" за проведення провокацій в Україні
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

Грицак назвав розцінки за проведення планових провокацій

У Службі безпеки України оприлюднили розцінки "Міністерства Державної Безпеки Донецької Народної Республіки" за проведення провокаційних акцій. Про це на брифінгу за викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному ґрунті заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"За кожну з таких акцій розроблені розцінки в російських рублях. Автором цього плану є громадянином України, колишній співробітник СБУ - Соболєв Єгор В'ячеславович", - заявив він.

Крім того, Грицак назвав розцінки за проведення планових провокацій.

"По кожній з провокаційних акцій розроблено кошторис", - сказав Грицак.

В СБУ оприлюднили розцінки &quot;МГБ ДНР&quot; за проведення провокацій в Україні

Нагадаємо, також Грицак заявляв, що плани з дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті організовані з території окупованого РФ Донбасу, а також напади на культові споруди узгоджуються з Федеральною службою безпеки РФ.

Додамо, що раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці будуть діяти жорстко у відповідь на можливі злочини на ґрунті релігійної ворожнечі.

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Новини України Служба безпеки УкраїниВасилий Грицак
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