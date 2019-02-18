В СБУ оприлюднили розцінки "МГБ ДНР" за проведення провокацій в Україні

Грицак назвав розцінки за проведення планових провокацій
У Службі безпеки України оприлюднили розцінки "Міністерства Державної Безпеки Донецької Народної Республіки" за проведення провокаційних акцій. Про це на брифінгу за викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в країні на релігійному ґрунті заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.
"За кожну з таких акцій розроблені розцінки в російських рублях. Автором цього плану є громадянином України, колишній співробітник СБУ - Соболєв Єгор В'ячеславович", - заявив він.
Крім того, Грицак назвав розцінки за проведення планових провокацій.
"По кожній з провокаційних акцій розроблено кошторис", - сказав Грицак.
Нагадаємо, також Грицак заявляв, що плани з дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті організовані з території окупованого РФ Донбасу, а також напади на культові споруди узгоджуються з Федеральною службою безпеки РФ.
Додамо, що раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці будуть діяти жорстко у відповідь на можливі злочини на ґрунті релігійної ворожнечі.